В Україні вироблятимуть зброю французьких спецпризначенців: нею озброять вітчизняні спецпідрозділи

Через високі втрати на передовий російські окупанти змушені використовувати техніку сумнівної цінності. Тим часом в Україні розпочали виробництво новітніх штурмових гвинтівок, якими озброюються спецпідрозділи не лише нашої країни, а й провідних європейських держав. Йдеться про штурмову гвинтівку BREN-2 чеської компанії Česká zbrojovka.

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Як повідомляє концерн «Укроборонпром», ліцензійне складання гвинтівки стало результатом співпраці з ВПК Чехії. Договір про співпрацю було укладено 16 липня та передбачає на першому етапі складання гвинтівок, а на другому — їхнє виготовлення в Україні.

CZ-806 BREN 2 — це покращений варіант гвинтівки CZ-806 та знаходиться на озброєнні чеської армії з 2017 року. Крім, власне, ЗС Чехії перебуває на озброєнні підрозділів низки країн світу, серед них, наприклад, французький спецпідрозділ боротьби з тероризмом GIGN. А Угорщина розпочала перехід на нову гвинтівку у 2018 році. CZ-806 BREN 2 є так званими «гвинтівками наступного покоління» і мають низку особливостей:

- модульний принцип, при якому в залежності від завдання її можна комплектувати в різних варіантах: з коротким стволом — як карабін для виконання спецзадач, з товстим стволом — як ручний кулемет і зі стандартним стволом — як звичайна гвинтівка, можливість міняти ствол на стрільбу різними патронами — від 5,56 мм до 7,62 мм, якщо противник може бути в бронежилеті;

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- легкість у поєднанні з міцністю, що забезпечується алюмінієвим сплавом, ударостійким та негорючим пластиком, що полегшило зброю ще на 0,5 кг порівняно з колишнім варіантом, тобто гвинтівка помітно легша за АК, що зручно й дозволяє брати більше патронів, їжі, води чи інших потрібних речей;

- зручність, наприклад, запобіжник і перемикач режимів вогню, рукоятка затвора і затримка затвора можуть встановлюватися на будь-який бік, що дозволяє «підігнати» зброю під особисті уподобання користувача.

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Зазначимо, що CZ-806 BREN 2 вже перебуває на озброєнні Збройних сил України, так раніше він помічався на озброєнні бійців ГУР, і ймовірно насамперед їм озброюватимуть спецпідрозділи.

Раніше повідомляли про те, що з 16-го по 21 грудня в період з 10 до 14 години Україна може знову зазнати ракетного обстрілу балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік».

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