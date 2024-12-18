Найбільше шкода тролів: принц Гаррі про боротьбу з хейтерами

Коли принц Гаррі, який прокоментував чутки про розлучення з Меган Маркл, з’явився на саміті The New York Times DealBook Summit 2024, він знов був сам, без своєї дружини Меган Маркл. Принц відповів на питання американського письменника та журналіста Ендрю Росса Соркіна, про те, як він відноситься до невгамовного інтересу публіки до Сассексів, пише National World.

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Ендрю Соркін запитав: «І праворуч, і ліворуч є статті про, знаєте, «чому ви проводите незалежні заходи», «чому ви не робите їх разом», а принц Гаррі відповів: «Тому що ти запросив мене, ти мав знати, що запрошуєш саме мене!» Цим він викликав сміх у залі.

«Чи це добре для вас, у певному сенсі, що є такий великий інтерес до вас?» — запитав Соркін. Принц Гаррі зауважив: «Ні, це точно недобре. Мабуть, ми купили безліч будинків або переїжджали 10−12 разів. За цим важко встигати, але саме тому ти просто ігноруєш це. Найбільше мені шкода тролів».

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Сассекси перебувають у розпалі професійного розставання, і численні публікації свідчать про те, що їхні робочі стосунки «у дуже поганому стані». Дійсно, протягом останніх кількох місяців обидва були помічені на різних заходах поодинці.

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