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В неї все гаразд: інсайдери про повернення Меган Маркл до публічного життя

17:21 7 грудня 2024
Меган Маркл

Повернення Меган Маркл до публічного життя було заплановане на 2025 рік після її відносно стриманих останніх місяців 2024 року. 43-річна герцогиня Сассекська не супроводжувала принца Гаррі у більшості поїздок цього року, а за останні кілька місяців відвідала лише кілька заходів. Тепер джерело каже, що Меган планувала просувати свій бренд, а також шоу Netflix, пише geo.tv.

Інсайдер розповів журналістам: «Вона не розкривала свої карти. Але я можу вам сказати, що вона є генеральним директором American Riviera Orchard, тому всі ці чутки про те, що їй важко знайти генерального директора, неправдиві».

Інший інформатор додав: «Меган мовчала тому, що вона працювала над своїми проєктами. І проєкт Netflix, і її бренд вийдуть в один і той же термін у новому році. Це буде вдалий рік особливо для Меган, вона витратила більшу частину року на роботу за лаштунками, щоб запустити проєкт у перші місяці 2025 року».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що принц Гаррі прокоментував чутки про розлучення з Меган Маркл.

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