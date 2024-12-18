Не вистачить навіть на «гречку з хлібом»: хто з пенсіонерів опиниться на межі виживання у 2025 році

У 2025 році, як прогнозує експерт Сергій Коробкін, не всі українці зможуть отримувати до пенсії «законні» доплати. Частина громадяни може сподіватись тільки на крихітні виплати від держави, яких навряд чи вистачить, щоб задовольнити базові потреби.

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При цьому опинитися на межі виживання у 2025 році можуть ті українці, які до 65 років не змогли набрати достатньої кількості страхового стажу або взагалі ніколи не були офіційно працевлаштовані, пише «24 Канал».

Такі категорії громадян зможуть претендувати лише на соціальну допомогу від держави, яка призначається за умови досягнення певного віку та виконання встановлених вимог.

Соціальна допомога людям похилого віку без стажу надається на підставі особистого звернення людини до органів ПФУ з відповідною заявою. Оформити виплати можна лише після 65 років. При цьому розмір допомоги більш ніж скромний. У 2024 році ця сума складає всього 2361 грн.

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Для виходу на заслужений відпочинок у 65 років у 2025 році знадобиться від 15 до 22 років страхового стажу. Водночас 60-річні українці зможуть оформити пенсію за умови, що мають щонайменше 32 роки стажу.

Разом з тим, пенсіонери-чорнобильці, які не працювали та постійно проживали у зонах безумовного та добровільного відселення з 1986 по 1993 роки, будуть отримуватимуть доплату до пенсії у розмірі 2361 грн.

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