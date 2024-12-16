Після Нового року частині пенсіонерів будуть доплачувати щомісяця більш ніж 2 тисячі грн: кому пощастить

На тлі гіперзростання цін не можуть не радувати новини про те, що частина людей похилого віку скоро буде отримувати більше грошової допомоги від держави.

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Йдеться, звичайно, не про індексацію пенсій, яка відбудеться на початку весни, а про виплату понад 2 тисячі грн надбавки. Про неї розповіла начальниця управління пенсійного забезпечення головного управління пенсійного фонду України у Черкаській області Тетяна Коваль у коментарі «Суспільному».

За її словами, пенсіонери-чорнобильці, які не працювали та постійно проживали у зонах безумовного та добровільного відселення з 1986 по 1993 роки, будуть отримуватимуть доплату у розмірі 2361 грн.

Таку виплату призначено на період дії воєнного стану, а також відповідні витрати включено до бюджету України на 2025 рік.

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«Доплата непрацюючим людям, які живуть у зоні безумовного обов’язкового відселення та у зоні гарантованого добровільного відселення встановлюється за умови, що вони проживали у цих зонах станом на 26 квітня 1986 року, тобто на момент аварії на Чорнобильській АЕС або у період із 26 квітня 1986 року по 1 січня 1993 року», — зазначила чиновниця.

Разом з тим, частині громадян таку надбавку буде скасовано з 1 січня. Це стосується українців, які залишили одну з «чорнобильських» зон у ці періоди або змінили місце проживання.

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Органи демографічного реєстру проведуть відповідну перевірку та «відсіють» одержувачів доплат.

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