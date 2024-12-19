Хроніки війни: росіяни вдарили ракетами по Кривому Рогу, українці дронами та ракетами атакували ростовську область (фото, відео)

У ніч проти 19 грудня окупаційні російські війська знов завдали ударів балістикою по Кривому Рогу. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

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«Пошкоджені інфраструктура, дві дев'ятиповерхівки, лікарня, школа, магазин і 10 авто», — повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За попередніми даними, ворог вдарив по місту трьома «Іскандерами».

За інформацією мера міста Олександра Вілкула, в Кривому Розі перебиті центральні колектори, електрика, тролеї. Також зупинила роботу одна з котелень.

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«На місці були задіяні всі оперативні та комунальні служби. Роботи велися всю ніч. Вже вдалося відновити рух транспорту, відремонтовано тролеї. Роботи тривають», — додав він.

Вночі в області працювала ППО — були збити три російські дрони-камікадзе.

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Росіяни обстріляли Нікопольский район, фото ОВА

Також вночі загарбники били з важкої артилерії, РСЗВ «Град» та застосовували ударні БпЛА по Нікопольщині.

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По Нікополю та Марганецькій громаді ворог бив з важкої артилерії та застосував дрони, фото ОВА

В Нікопольскому районі пошкоджена інфраструктура та житлові будинки, фото ОВА

У Нікополі та Марганецькій громаді пошкоджені інфраструктура, підприємство, приватний будинок, гараж та вантажівка. Люди не постраждали.

Тим часом місцева влада Ростовської області росії повідомляє про атаку з повітря — ударні БпЛА та ракети прилетіли по Новошахтинському заводу нафтопродуктів. Т.в.о. губернатора області Юрій Слюсар заявляв про «займання». Він стверджував, що до 7 години ранку вогонь був «приборканий».

На відео, які викладали російські пабліки, була зафіксована потужна пожежа на об'єкті.

Висувалася версія, що на НПЗ був прильот в установку для первинної переробки нафти — надзвичайно важливе для роботу підприємства устаткування.

Пізніше пожежу на установці каталітичного крекінгу ЕЛОУ-АВТ-2.5 підтвердили в Генштабі ЗСУ та зазначили, що удар по заводу завдавався силами й засобами Військово-Морських Сил ЗСУ та Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони

«Це — єдиний НПЗ, що працює в Ростовській області. Використовується для забезпечення потреб збройних сил рф. Спеціалізується на виробництві мазуту, пічного, судового та дизельного пального, прямогонного бензину. Проєктна потужність переробки сягає 7,5 млн тон нафти на рік. Детальніша інформація щодо наслідків ураження наразі уточнюється», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що це підприємство вже призупиняло роботу у березні цього року після атаки БпЛА. Також по Новошахтинському НПЗ завдавався удар і влітку цього року.

Фото з відкритих джерел

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