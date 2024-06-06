Дрони вдарили по НПЗ у ростовській області росії та атакували нафтобазу у білгородській (відео)

Новошахтинський НПЗ у Ростовській області росії, який цієї весни вже «приймав» українські дрони, у ніч на 6 червня був знову атакований ударними БПЛА — на заводі почалася пожежа.

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Губернатор Ростовської області Васілій Голубєв стверджував, що вогонь поширився на площу 50 кв. м. і що до гасіння пожежі було залучено близько 120 осіб та 15 одиниць техніки. Роботи припиняли, посилаючись на повторну атаку дронів. Він також заявив, що до ранку пожежу було локалізовано на площі 100 «квадратів» і ліквідовано.

У мережі вже з'явилося відео із пожежею на НПЗ.

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А губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков повідомляв про атаку дрона-камікадзе на нафтобазу на території Старооскольського міського округу. Він стверджує, що внаслідок вибуху сталося загоряння одного із резервуарів і що вибуховою хвилею вибило вікна у будівлі охорони. За його словами, «вогнище займання було оперативно ліквідовано».

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Нагадаємо, що у травні дрони двічі атакували НПЗ та військовий аеродром у Краснодарському краї росії.

Фото — скріншот

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