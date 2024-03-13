Українські дрони атакують: під ростовом зупинив роботу нафтопереробний завод

В країні-агресорі росії дрони атакували територію Новошахтинського нафтопереробного заводу (ростовська область). Роботу підприємства зупинено.

Про це розповів представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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«Роботу підприємства наразі зупинено. Це означає, що будуть проблеми і зриви певних планів у ворога і додаткові можливості і час у наших захисників», — сказав Юсов.

За його словами, зараз відбувається низка подій на військових об’єктах держави-агресора, і на вказаному підприємстві у тому числі.

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«Попри те, що мова йде про начебто Новошахтинський НПЗ, але це військовий об’єкт, який використовується для постачання і забезпечення окупаційного угрупування в Україні. Ми не коментуємо більш детально інформацію. Далі в принципі всі можуть спостерігати часто і в онлайн режимі за подіями», — додав представник ГУР.

В самій же рф ростовський губернатор заявив, що вранці 13 березня черговими системами радіоелектронної боротьби на підльоті до Новошахтинська нібито знищено 3 БПЛА.

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«Наслідки на землі уточнюються черговими службами», — констатував Голубєв.

Пізніше він уточнив, що в результаті роботи чергових систем РЕБ БПЛА нібито просто «впали» на територію Новошахтинського заводу нафтопродуктів.

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Голубєв відразу відрапортував, що загиблих і поранених немає, але в той же час, «технологічні об'єкти підприємства зупинені», наслідки уточнюються.

Нагадаємо, що в ніч на 13 березня в рязані (росія) безпілотники теж атакували нафтозавод. Очевидці повідомляли про пожежу. Також відомо про постраждалих. Пізніше джерела в ГУР розповіли, що Україна атакувала дронами відразу три нафтопереробні заводи в рф. Йдеться про НПЗ в рязані, в кстово нижегородської області та в кірішах ленінградської області.

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