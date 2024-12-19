41.76 / 42.25 43.65 / 44.32
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Вулична сварка закінчилася пострілом у голову: поліція розкрила вбивство у Києві (фото)

9:09 19 грудня 2024
У Києві чоловік застрелив перехожого у Дарницькому районі, фото поліції

В Києві, де нещодавно у готелі Sky Loft сварка переросла у стрілянину, в результаті якої загинув один чоловік і ще двоє були поранені, смертю одного з містян закінчився вуличний конфлікт.

Як повідомляють в столичній поліції, вбивство сталося в Дарницькому районі Києва на вулиці Бориспільскій. Правоохоронці встановили, що двоє чоловіків посварилися на вулиці, і один з них вистрелив з пістолета опоненту в голову. Поранений помер на місці, а стрілок втік з місця події.

В Києві чоловік посварився з перехожим і застрелив його, фото поліції Києва

Про стрілянину правоохоронцям повідомила жінка, яка стала свідком вбивства. Поліцейські з'ясували, що зловмисник стріляв з револьвера під патрон флобера.

РЕКЛАМА

Свідки надали опис стрілка, і його невдовзі його було помічено неподалік від місця злочину — 61-річного киянина затримав наряд патрульної поліції.

61-річний киянин застрелив перехожого через сварку, фото поліції Києва

РЕКЛАМА

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що нещодавно на Дніпропетровщині чоловік, який вночі вдерся в магазин, застрелив з автомата продавчиню. Грабіжник втік з місця злочину, але невдовзі його затримали в сусідьному районі.

РЕКЛАМА

Фото поліції Києва

382

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Емілі Москаленко - гутаперчева дівчинка

У 18 років пішла з життя «гутаперчева дівчинка» — фаворитка міжнародних шоу талантів Емілі Москаленко (фото, відео)

Карти Таро, фото з відкритих джерел

Козорогам — «Імператор», Левам — «Сонце», а Овнам «Лицар Мечів»: Таро-прогноз на 19 грудня

Додаткові гроші отримають люди, які проживали в Чорнобильській зоні в момент аварії, фото Мінфін

Після Нового року частині пенсіонерів будуть доплачувати щомісяця більш ніж 2 тисячі грн: кому пощастить

Володимир Остапчук з дружиною Катериною

Найдивніший день народження: дружина Остапчука показала подарунок від чоловіка (фото)

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту