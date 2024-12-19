Вулична сварка закінчилася пострілом у голову: поліція розкрила вбивство у Києві (фото)

В Києві, де нещодавно у готелі Sky Loft сварка переросла у стрілянину, в результаті якої загинув один чоловік і ще двоє були поранені, смертю одного з містян закінчився вуличний конфлікт.

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Як повідомляють в столичній поліції, вбивство сталося в Дарницькому районі Києва на вулиці Бориспільскій. Правоохоронці встановили, що двоє чоловіків посварилися на вулиці, і один з них вистрелив з пістолета опоненту в голову. Поранений помер на місці, а стрілок втік з місця події.

В Києві чоловік посварився з перехожим і застрелив його, фото поліції Києва

Про стрілянину правоохоронцям повідомила жінка, яка стала свідком вбивства. Поліцейські з'ясували, що зловмисник стріляв з револьвера під патрон флобера.

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Свідки надали опис стрілка, і його невдовзі його було помічено неподалік від місця злочину — 61-річного киянина затримав наряд патрульної поліції.

61-річний киянин застрелив перехожого через сварку, фото поліції Києва

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що нещодавно на Дніпропетровщині чоловік, який вночі вдерся в магазин, застрелив з автомата продавчиню. Грабіжник втік з місця злочину, але невдовзі його затримали в сусідьному районі.

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Фото поліції Києва

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