Дві бійки, два стволи, одне вбивство та спеціальні документи: що відомо суду про стрілянину в готелі Sky Loft

Конфлікт і стрілянина, що призвела до загибелі одного та поранення двох людей у київському готелі Sky Loft 23 листопада, викликали серйозний резонанс. І однією з причин цього стала особистість стрілка — Дмитра Рашевського, за якого заступилися військовослужбовці та який може бути бійцем ГУР МО України або кримінальним авторитетом на прізвисько «Рашик».

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Як з'ясували «ФАКТИ», у Печерському районному суді Києва почали розглядати обставини справи, згідно з якими самому Дмитру Рашевському інкримінують хуліганство та умисне вбивство, а його супутнику Богдану Віказіну — лише хуліганство. При цьому слідство звинувачує обох у провокуванні бійок, одна з яких закінчилася стріляниною.

Так, згідно з судовими документами і за версією слідства, приблизно о 00:20 Дмитро Рашевський та Богдан Віказін, бувши у стані алкогольного сп'яніння, вчинили бійку з охороною готелю та деякими його постояльцями. Вже за хвилину Дмитро Рашевський дістав пістолет «GLOK 17» і здійснив три постріли, якими поранив двох людей — одного з гостей та охоронця готелю.

Наступного разу бійка спалахнула о 00:28, за словами журналіста Юрія Бутусова, перерва пояснюється «нокаутом», в якому після бійки перебував Дмитро Рашевський. Прийшовши до тями та побачивши 27-річного Олександра Каназірського, «Рашик» впритул його застрелив.

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Видання Detective-info розмістило відео бійки в холі готелю Sky Loft, на якому видно бійки, що виникають у різних кінцях приміщення, а в руках їхніх учасників раз у раз миготять предмети, схожі на пістолети.

Тим часом у судових документах йдеться про вилучення на місці події пістолета «GLOK 17», з якого стріляв Дмитро Рашевський, предметів, схожих на магазин до пістолета, та 10 набоїв до нього. Також було знайдено пристрій для відстрілу гумових куль «Форт-12» та патрони до нього, які належали одному з потерпілих. До речових доказів також потрапили деякі спеціальні документи — у тому числі згадується спецталон на транспорт.

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За даними Detective-info, в автівці Дмитра Рашевського було знайдено ще три магазини до зброї та патрони стандарту НАТО, а у Богдана Віказіна — посвідчення якогось комітету боротьби з корупцією.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Апеляційний суд Дніпра залишив чинним вирок про довічне ув'язнення для нацгвардійця Артемія Рябчука, який у січні 2022 року вбив 5 осіб.

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