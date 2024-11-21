На Дніпропетровщині пограбували магазин, розстрілявши продавчиню з автомата (фото)

Нещодавно на Тернопільщині чоловік влаштував стрілянину, застреливши двох людей, а у ніч проти 19 листопада традегія сталася на Дніпропетровщині, де загинула продавчиня магазину.

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В обласній поліції розповіли, що в 60-річну жінку з автомату стріляв чоловік, який вночі вдерся до магазину.

Фото поліції

«Повідомлення про стрілянину в одному з магазинів міста надійшло до поліції 19 листопада близько 2-ї години ночі. Поліцейські виявили на місці тіло жінки з вогнепальним пораненням та встановили обставини злочину. З’ясувалося, що під час дії комендантської години невідомий розбив скло у торговельному закладі, відчинив дверний засув та зайшов до приміщення, де здійснив декілька пострілів у жінку. Потім він забрав з вітрини товар та пішов з місця злочину. Від отриманого поранення потерпіла померла», — йдеться у повідомленні.

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Фото поліції

Аби затримати зловмисника, поліцейскі ввели в Павлоградському районі спецоперацію. Правоохоронці переглядали записи камер відеоспостереження та встановили маршрут руху зловмисника. Поліція перевірила 20 осіб, які могли бути причетними до злочину, та встановили, що вбивця — 53-річний чоловік, який після вбивства переховувався в іншому районі населенного пункту Аби уникнути покарання, він перевдягнувся, але правоохоронці за підтримки спецпризначенців КОРД затримали його.

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Фото поліції

В квартирі нападника та його гаражі було виявлено автомат Калашникова, два магазини до нього, набої та інші речові докази. Затриманому повідомили про підозру в умисному вбивстві, йому загрожує довічне позбавлення волі.

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Нагадаємо, що нещодавно в Лубнах на Полтавщині загинула одна людина, а троє місцевих жителів отримали поранення. Це сталося після того, як чоловік кинув гранату в людей та спробував втекти. Поліцейсткі встановили «гранатометника» — тіло 53-річного чловіка виявили неподалік від місця події з численими пораненнями, які виявилися смертельними.

Фото поліції

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