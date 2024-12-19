У Раді хочуть переписати цінники в українських супермаркетах: що пропонують змінити

В Україні постійно дорожчають продукти. Суттєво збільшилася ціна, зокрема, на картоплю, та борщовий набір загалом. Виробники часто вдаються до «хитрощів», не збільшуючи ціну, але зменшуючи обсяг продукції в упаковці. Наприклад, в пляшці молока чи кефіру, яка раніше містила літр продукту, наразі є лише 900 чи 850 мл з відповідною інформацією на тарі. При цьому ціну не змінюють.

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Як стверджує народний депутат Дмитро Гурін, наступного тижня в парламент внесуть проєкт закону, яким запропонують змінити цінники, щоб не вводити покупців в оману.

«Подаємо законопроєкт, щоб на цінниках були зобовʼязані вказувати ціну на літр/кг і оці всі пляшки по 850 мл молока пішли в минуле. На наступному тижні реєструємо», — заявив він та додав, що виробника зобов'яжуть вказувати дві ціни — за кілограм (літр) та за кількість, яку містить упаковка.

Виробників планують зобов'язати вказувати на ціннику дві ціни за продукцію, фото зі сторінки Гуріна у соцмережах

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До речі, зменьшення обсягу продукту в упаковці без зменьшення ціни має свою назву — шринкфляція. Зменшуючи об'єм або вагу товару, переходячи від цін на вагу до цін на об'єм (або навпаки, у залежності від щільності товару), виробники створюють у покупців уявну видимість низької ціни на товар.

За даними Держслужби статистики, за 11 місяців поточного року інфляція становила 10,4%, на що, зокрема, вплинуло зростання цін на продукти харчування та безалкогольні напої. Статистичні данні свідчать, що найбільше ціни за цей період зросли в Києві — на 15,7%, а найменше — у Запорізькій області (на 9,3%).

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Фото Pixabay

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