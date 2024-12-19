Чемпіону Європи з футболу спотворили обличчя у матчі чемпіонату Франції: відео жахливого зіткнення

Чемпіон Європи з футболу у складі збірної Італії, воротар «ПСЖ» Джанлуїджі Доннарумма, у якого у вересні народився первісток, ледь не втратив око після страшного зіткнення з суперником у матчі чемпіонату Франції проти «Монако» (4:2).

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На 17-й хвилині зустрічі на стадіоні «Луї II» захисник монегасків Вільфрід Сінго, намагаючись перестрибнути голкіпера, влучив йому шипами в обличчя. Голкіпера «ПСЖ» відразу замінили, а його місце зайняв росіянин Сафонов.

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У роздягальні на праву щоку Доннарумми наклали десять швів.

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«У нього травма обличчя з множинними ранами. Джанлуїджі Доннарумма повернеться до Парижа разом з командою. Завтра він пройде медичне обстеження і буде змушений залишатися без тренувань упродовж кількох днів», — повідомляється на сайті «ПСЖ».

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Додамо, що гостьова перемога дозволила «ПСЖ» зміцнити лідерство у чемпіонаті Франції з 10-очковим відривом від «Марселя» (гра в запасі) та «Монако».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Чилі воротар ціною зламаної щелепи та вибитих зубів врятував свою команду від голу.

Фото ФК «ПСЖ», із соцмереж

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