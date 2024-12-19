Новорічні гноми — символ достатку та удачі: чому це чудова ідея подарунку до зимових свят

Новий рік уже не за горами. Як прикрасити оселю, що приготувати та що подарувати рідним та близьким, — мабуть, це три основні питання щодо підготовки до довгоочікуваного свята.

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А чи є у вас вдома фігурки гномів — казкових персонажів, які допомагають Санта Клаусу та наповнюють свято особливими кольорами та емоціями? Якщо ні, можливо, саме їх вам бракує. Гноми символізують достаток та удачу. А ще вважається, що вони оберігають будинок від неприємностей та недоброзичливих людей. Фігурки гномів можна розмістити біля ялинки, поряд із новорічними подарунками. Ці казкові персонажі матимуть чудовий вигляд біля вхідних дверей або на сходах біля входу.

Існує прикмета, що, якщо подарувати гнома близькій людині, вона неодмінно отримає те, чого не вистачає у житті.

Альтернативою фігурці гнома може стати його зображення на подушці, скатертині, серветках чи календарі. Особливий настрій створить чашка чи декоративна тарілка із гномом.

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Раніше стилісти ділилися найкрасивішими ідеями вбирання ялинки.

Фото Ольги Сметанської

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