41.66 / 42.19 43.61 / 44.27
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Стиль життя

Новорічні гноми — символ достатку та удачі: чому це чудова ідея подарунку до зимових свят

22:27 19 грудня 2024
Іграшкові гноми

Новий рік уже не за горами. Як прикрасити оселю, що приготувати та що подарувати рідним та близьким, — мабуть, це три основні питання щодо підготовки до довгоочікуваного свята.

А чи є у вас вдома фігурки гномів — казкових персонажів, які допомагають Санта Клаусу та наповнюють свято особливими кольорами та емоціями? Якщо ні, можливо, саме їх вам бракує. Гноми символізують достаток та удачу. А ще вважається, що вони оберігають будинок від неприємностей та недоброзичливих людей. Фігурки гномів можна розмістити біля ялинки, поряд із новорічними подарунками. Ці казкові персонажі матимуть чудовий вигляд біля вхідних дверей або на сходах біля входу.

Існує прикмета, що, якщо подарувати гнома близькій людині, вона неодмінно отримає те, чого не вистачає у житті.

Альтернативою фігурці гнома може стати його зображення на подушці, скатертині, серветках чи календарі. Особливий настрій створить чашка чи декоративна тарілка із гномом.

РЕКЛАМА

Раніше стилісти ділилися найкрасивішими ідеями вбирання ялинки.

Фото Ольги Сметанської

РЕКЛАМА

4

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Новорічний салат&nbsp;— Салат на Новий рік без буряку&nbsp;— Рецепт салату&nbsp;— Фото: napensii.ua

Затьмарить і «Олів'є», і «Мімозу»: оригінальний салат без овочів до новорічного столу

Володимир Остапчук з дружиною Катериною

Найдивніший день народження: дружина Остапчука показала подарунок від чоловіка (фото)

Олександр Терен

Недалекість і відсутність почуття гумору: у мережі образилися на заяву Холостяка

Емілі Москаленко - гутаперчева дівчинка

У 18 років пішла з життя «гутаперчева дівчинка» — фаворитка міжнародних шоу талантів Емілі Москаленко (фото, відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту