Шикарний салат на новорічний стіл 2025: швидкий рецепт без майонезу

Попри триваючу агресію сусідньої країни, українські господині хочуть зустріти новорічні свята якомога яскравіше, аби хоч так потішити себе і рідних.

Тим більше, що ось-ось закінчиться високосний рік, а значить, можна сподіватися на добрі зміни.

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Саме з таким настроєм пішла на кухню молода господиня, авторка каналу «Food Good — смачні рецепти українською».

Вона вирішила відкласти в сторону шкідливий майонез і заправила свій новорічний салат авторським соусом на основі олії, соєвого соусу, гірчиці в зернах та лимонного соку.

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Для приготування салату «Різдвяний віночок» візьміть:

листя руколи;

помідори чері;

червону рибу (підійде лосось, форель, сьомга та інші);

вершковий сир;

моцарелла (кульки або звичайна);

маслини;

мандарини.

Приготування

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Викладіть на велику тарілку листя руколи, сформувавши з них зелений віночок.

Шматочки вершкового сиру загорніть у смужки риби та викладіть готові «трояндочки» зверху на вінок.

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Поруч розташуйте помідори чері (їх можна порізати на четвертинки, або ж навпіл в залежності від розміру).

Наступна прикраса — кульки моцарели та чорні маслини.

Наостанок викладіть на віночок філе мандаринок і за бажанням присипте увесь салат сезамом.

Соусом салат слід поливати безпосередньо перед подачею.

Зі святом і нехай смакує!

А ось суперфіналістка «Майстер Шеф» представила апетитний варіант закуски з оселедцем до новорічного столу.

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