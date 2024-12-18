Шикарний салат на новорічний стіл 2025: швидкий рецепт без майонезу
Попри триваючу агресію сусідньої країни, українські господині хочуть зустріти новорічні свята якомога яскравіше, аби хоч так потішити себе і рідних.
Тим більше, що ось-ось закінчиться високосний рік, а значить, можна сподіватися на добрі зміни.
Саме з таким настроєм пішла на кухню молода господиня, авторка каналу «Food Good — смачні рецепти українською».
Вона вирішила відкласти в сторону шкідливий майонез і заправила свій новорічний салат авторським соусом на основі олії, соєвого соусу, гірчиці в зернах та лимонного соку.
Для приготування салату «Різдвяний віночок» візьміть:
- листя руколи;
- помідори чері;
- червону рибу (підійде лосось, форель, сьомга та інші);
- вершковий сир;
- моцарелла (кульки або звичайна);
- маслини;
- мандарини.
Приготування
Викладіть на велику тарілку листя руколи, сформувавши з них зелений віночок.
Шматочки вершкового сиру загорніть у смужки риби та викладіть готові «трояндочки» зверху на вінок.
Поруч розташуйте помідори чері (їх можна порізати на четвертинки, або ж навпіл в залежності від розміру).
Наступна прикраса — кульки моцарели та чорні маслини.
Наостанок викладіть на віночок філе мандаринок і за бажанням присипте увесь салат сезамом.
Соусом салат слід поливати безпосередньо перед подачею.
Зі святом і нехай смакує!
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