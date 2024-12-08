Можете образити: подарунки, які не варто дарувати на Різдво

Наближаються новорічні та різдвяні свята, і всі ми думаємо про те, які подарунки приготувати своїм близьким. Щоб не зіпсувати рідній людині свято, варто знати про список подарунків, які вам не варто дарувати на Різдво, пише видання Emicakes.

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Засоби для чищення можуть здатися вам корисним подарунком, але більшість людей не поділять вашу думку. По-перше, ви фактично говорите: «Я навіть не думав над тим, що тобі купити, тому просто схопив першу річ на полиці». По-друге, це може означати, ніби ви вважаєте, що людина недостатньо прибираєть свій будинок. Такий подарунок може випадково образити замість того, щоб зробити щасливим.

Коли ви даєте готівку як різдвяний подарунок, це покаже, що ви не дуже переймалися, щоб щось вибрати. Люди більше цінують, коли бачать, що ви обирали довго подарунок, витрачаючи свій час.

Спідня білизна може здатися сексуальним подарунком, але прибережіть його до Дня святого Валентина. Може бути дуже незручно відкривати цей подарунок у кімнаті, повній членів сім’ї. Спідня білизна — особистий вид покупки.

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Щоразу, коли у вас закінчуються ідеї, ви відразу думаєте про одяг. З одного боку, у кожного свій стиль. Вам може сподобатися якась річ, але рідні можуть не захотіти її носити. Крім того, ви можете купити не той розмір, що засмутить або й образить одержувача.

Можливо, ви є власником домашніх тварин, і ваші близькі завжди приходять, щоб пограти з ними. Думаючи, що вони самі хочуть домашнього улюбленця, ви можете купити їм маленького пухнастого друга. Якщо рідні спеціально не скажуть вам, що хочуть домашнього улюбленця, ви не повинні дарувати тварин у подарунок. Це може здатися милим жестом, але піклуватися про домашнього улюбленця вимагає великої відповідальності. Не всі готові взяти її на себе.

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Можна сказати людині, що вона товста, не вимовивши ні слова. Саме так станеться, якщо ви подаруєте фітнес-обладнання. Якщо людина, якій ви зробили такий подарунок, вже не є любителем тренажерного залу, то це — погана ідея. Мотивувати свою родину та друзів — схвально, але вам варто ще раз подумати. Адже на Різдво хочеться трішки забути про дієту, а ласувати святковими частуваннями та смачними коржиками.

Дезодоранти чи освіжувачі повітря на Різдво частенько дарують, але це можуть сприйняти, як натяк на те, що людина чи в її домі погано пахне. Крім того, запахи сприймаються дуже індивідуально. Вам може подобатися, щоб у кімнаті пахло квітами, а іншим — ні. Якщо ви дійсно хочете подарувати щось з запахом, вибирайте такі речі, як ароматичні свічки.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, як обрати найкращий подарунок для рідних та друзів.

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