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Стиль життя

Новорічний текстиль в інтер'єрі: секрети створення святкової атмосфери

22:28 16 грудня 2024
Новорічний текстиль в інтер&#39;єрі

Напевно, ви вже почали прикрашати інтер'єр до свят, які стрімко наближаються. Як же прикрашати будинок, щоб створити особливу атмосферу?

Насамперед використовуйте подушки з новорічними принтами або вишивкою. Чергуйте їх з хутряними подушками або з пухнастого букле. Вони створять атмосферу затишку у будинку. Також дуже красиво виглядатимуть на дивані або в кріслі в'язані подушки.

Кухню прикрасьте тематичними скатертиною, серветками, рушниками, прихватками. Важливо пам'ятати, що скатертина повинна бути без малюнка, якщо сервіз містить новорічні сюжети або деталі в декорі.

Купуючи черговий елемент декору, завжди враховуйте, що у вас вже є в наявності і як це все поєднуватиметься.

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До речі, за бажання ви можете вишити сніжинки чи ялинки на скатертині чи серветках самостійно. І це буде справжній ексклюзив. Такі речі можуть стати сімейною реліквією.

Новорічний текстиль — чудова ідея для подарунка рідним та друзям. Особливо якщо ви створили його власноруч.

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До речі, атмосферу зимових свят можна посилити за допомогою пледу з малюнком тартан або модного нині одягу «з оленями».

Раніше експертка зі стилю Ірини Бейлі дала поради, як і кому дарувати вінтажні подарунки.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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