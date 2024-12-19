Зростання податків стимулює зростання кількості ФОПів: нардеп заявив про несподіваний вплив вітчизняного оподаткування

Зростання податків, яке трапиться в Україні з 1 січня, досить несподівано вплинуло на кількість ФОПів. З одного боку, це не відлякує підприємців, кількість яких у 2024-му році зростала швидше, ніж закривалися ФОПи, з іншого — жодним чином не пов'язано з економічним зростанням, а скоріше свідчить про бажання від цих податків ухилитися.

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Таку думку висловив народний депутат України Данило Гетманцев, реагуючи на звістку про різке зростання кількості ліквідацій ФОПів після ухвалення законопроєкту про зростання податків. За словами політика, протягом 11 місяців 2024 року кількість нових платників фізичних осіб-підприємців значно поповнилася.

Нардеп навів статистику за 11 місяців 2024 року, згідно з якою кількість ФОПів становить 2 млн 076,7 тис, з них зареєстрованих цьогоріч 272,9 тис, що більше порівняно з початком року на 83,6 тис осіб.

Показник зростання новостворених ФОПів перевищує показник призупинених майже на 92,0 тис осіб. А за останні 2 місяці кількість новостворених ФОП збільшилася на 7 тисяч порівняно з припиненими і склала 47,7 тис платників проти 40,7 тис припинених ФОП.

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«Зазначені цифри не свідчать ні про економічне зростання, ні про падіння кількості підприємців. Адже, на жаль, інститут єдиного податку став інструментом не розвитку підприємництва, а ухилення від оподаткування великого і середнього бізнесу», — так пояснив зростання кількості реєстрації ФОПів в Україні Гетманцев.

Нагадаємо, в рамках боротьби з ФОПами, створеними для ухилення від податків, українські банки вводять обмеження на банківські перекази. Залежно від групи ризику без підтвердження доходів можна буде переказувати від 50 до 150 тисяч гривень щомісяця.

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