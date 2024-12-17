Банківські перекази обмежать ще сильніше: про що йдеться і коли це може статися

Підписання банками 10 грудня Меморандуму про обмеження банківських переказів для боротьби з так званими «дропами» або ФОПами, через яких відмивають гроші, тільки початок. Уже до кінця року до Верховної Ради можуть подати законопроєкт із реєстром «дропів», а запрацює він у 2025-му.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомляє Forbes-Україна з посиланням на заступника голови НБУ Дмитра Олійника. Над створенням бази працює робоча група з представників ключових департаментів фінрегулятора. Вони також працюватимуть над створенням пропозиції щодо законопроєкту, який у майбутньому розгляне правління Нацбанку.

Для того щоб опинитися в реєстрі «дропів» або потрапити під підозру необхідно підпадати під такі ознаки:

різке збільшення операцій за рахунком ФОП від різних контрагентів;

залишок за рахунком ФОП «0» на початок і на кінець дня;

нетипове збільшення кількості вхідних операцій на поточний рахунок ФОП від фізичних осіб на день, у 2 рази і більше, що не відповідає особливостям ведення бізнесу;

дроблення переказів, зокрема круглими сумами або на одного контрагента протягом місяця (якщо інше не передбачено бізнес-моделлю бізнесу).

Крім того, клієнтів банків розподілять на групи ризику, у яких діятимуть різні ліміти на перекази. Так, для українців із низької та середньої груп ризику цей показник буде поступово доведено до 100 тис грн на місяць, а для високої категорії ризику (без офіційних доходів: непрацевлаштовані, студенти та інші) — 50 тис грн.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», ідея обмеження банківських переказів і підписання Меморандуму належала НБУ і могла бути прийнята ще у середині листопада.

РЕКЛАМА

161

Читайте нас у Facebook