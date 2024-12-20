Ворог атакував Україну з повітря: в Києві пролунали вибухи, є постраждалі

Вранці 20 грудня Київ та область зазнали ракетної атаки росіян. Ворог запускав «Кинджали» та балістичні ракети. Мешканців закликали перебувати в укриттях.

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«У Києві працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!» — написав мер столиці Кличко.

Було застосовано 5 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 з території Брянської області рф та дві аеробалістичні ракети Х-47м2 комплексу «Киндждал». Не всі ракети досягли цілей.

Частина ракет летіла на Київ, частина — у бік Василькова, повідомляють моніторингові канали.

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«Фіксується ще одна ціль через Чернігівську область. Курс — Київ!», — розповіли в Повітряних силах.

Близько сьомої ранку у Києві пролунали перші вибухи. В результаті атаки в декількох локаціях столиці зафіксували падіння уламків, повідомили у КМВА.

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У Голосіївському районі Києва через падіння уламків ракети палають авто. Екстрені служби прямують на місце, повідомив міський голова Кличко.

Також у цьому районі викликали медиків. Один потерпілий. Медики надають допомогу на місці, зазначив мер.



Крім того, в Голосіївському районі пошкоджено офісну будівлю, дорожнє покриття та газову трубу. Загорілося 5 автомобілів.

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Пізніше стало відомо, що у Голосіівському районі Києва загинула одна людина.

У Дніпровському районі Києва уламки впали на недобудову, повідомили у КМВА

У Солом'янському районі внаслідок падіння уламків попередньо є загоряння в будівлі.

За інформацією екстрених служб, уламки впали на дах недобудови у Дніпровському районі.



У Шевченківському районі теж пожежа, уточнив Кличко.

Вночі Україну також атакували безпілотники. Російські дрони, які загрожували Києву, були вчасно виявлені і знешкоджені на підступах до міста та на території столиці.

Внаслідок чергової ворожої атаки на початку першої ночі на території Бориспільського району сталося загоряння складського приміщення.

До ліквідації пожежі залучили спеціалізовану техніку з Києва, аеропорту «Бориспіль», місцеві пожежні команди, пожежний потяг Південно-Західної залізниці, а також автомобілі для підвозу води від місцевих органів влади, повідомили у ДСНС.

За даними надзвичайників, пожежу локалізовано о 04:05. Загиблих та постраждалих немає.

Як повідомляли «ФАКТИ», у ніч проти 19 грудня російські війська знов завдали ударів балістикою по Кривому Рогу. Ворог вдарив по місту трьома «Іскандерами». У місті перебиті центральні колектори, електрика, тролеї. Також зупинила роботу одна з котелень.

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