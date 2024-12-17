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Атака дронів на Київ: уламки впали у чотирьох районах міста

11:24 17 грудня 2024
Київ 17 грудня був атакований шахедами, фото МВС

Російські військові у черговий раз атакували Україну «шахедами», працювала ППО і в Києві.

За даними КМДА, ранком 17 грудня в столиці падіння уламків зафіксовано в кількох районах.

Так, в Солом’янському районі пошкоджено легковий автомобіль, також уламки виявили на території лікарні, у Печерському — уламок пошкодив вікно в житловому будинку, в Дніпровському — уламки пошкодили скління вікон в житловому будинку, а у Голосіївському районі уламок виявлений у дворі житлового будинку.

Наразі інформації щодо постраждалих не надходила.

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Тим часом в командуванні Повітряними силами ЗСУ повідомляють, що атака триває. Так, зафіксований рух ударного БпЛА в напрямку Білої Церкви на Київщині та Житомирщини. Також є дрони-камікадзе на Полтавщині — рух поівнічно-осхідний.

Пізніше в ПС зазначили, що загалом ворог застосуовав 31 ударний БпЛА типу «Shahed» і безпілотникиінших типів із районів Брянськ, Орел (рф).

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«Станом на 12:00 підтверджено збиття 20 ударних БпЛА типу „Shahed“ та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській та Черкаській областях. Внаслідок активної протидії Сил оборони 10 ворожих безпілотників не досягли своїх цілей (локаційно втрачені). Один БпЛА — в повітрі!» — йдеться у повдомленні.

Нагадаємо, що днями ворог запустив більше сотні дронів-камікадзе — на Миколаївщині та Дніпропетровщині повідомляли про пошкодження інфраструктури та поранених.

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Ілюстративне фото МВС

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