Балістика на Кривий Ріг та обстріли Херсона: є загиблий та постраждалі

Пізно ввечері 19 грудня окупанти знов вдарили балістикою по Кривому Рогу. Це вже друга балістика за добу по місту. Частково зруйнований 2-поверховий багатоквартирний житловий будинок, повідомили у Дніпропетровській ОВА.

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Відомо про 6 постраждалих. Зокрема 15-річна дівчина та двоє чоловіків госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Пошкоджені будинки, потрощені вікна в соціальному закладі та у лікарні, повідомили у ДСНС.

«Ворог продовжує підлу тактику терору. Вчора пізно ввечері окупанти знову атакували наше місто балістикою. Вдарили у двоповерховий житловий будинок у густонаселеному житловому мікрорайоні. Тільки завдяки Богу всі живі. Це найголовніше», — так прокоментував атаку керівник оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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Від ударів росіян потерпали й інші райони Дніпропетровщини.

«По Нікопольщині агресор цілив з важкої артилерії та РСЗВ „Град“. Влучив по райцентру і Марганецькій громаді. Загиблих та поранених немає. Пошкоджена господарська споруда», — зазначив керівник області Сергій Лисак.

Минула ніч була неспокійною й в інших прифронтових областях.

Вночі окупанти атакували ракетами інфраструктуру Сумщини, повідомили в ОВА.

«Попередньо, люди не постраждали. На місці працюють всі необхідні служби, наслідки атаки росіян уточнюються», — йдеться у повідомленні.

Росіяни обстріляли Херсон та передмістя з тимчасового окупованого лівобережжя, повідомив керівник ОВА Прокудін.



Російські військові били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 12 багатоповерхівок та 7 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчі споруди, гараж та приватні автомобілі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 18 — дістали поранення.

«Ворожі ДРГ спробували просунутися в напрямку Херсона, але одразу були виявлені та знищені нашими захисниками», — сказав він.

За інформацією керівника Запорізької ОВА Івана Федорова, впродовж доби окупанти завдали 399 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області.

Надійшло 14 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Як повідомляли «ФАКТИ», вранці 20 грудня росіяни вдарили балістичними та аеробалістичними ракетами по Києву та області. Є влучання, пошкоджені приміщення та автівки. Наразі відомо про одного загиблого у Голосіївському районі столиці.

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