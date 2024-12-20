Атака терористів на Київ: одна людина загинула і одна постраждала, виникли пожежі, пошкоджено тепломагістраль

Від удару терористів рф по Києву найбільше постраждав Голосіївський район, де є загиблий, пошкоджено офісні та житлові будівлі, тепломагістраль, горіли автівки, повідомили у КМВА.

ВІДЕО ДНЯ

За інформацією командування Повітряних Сил, близько сьомої ранку 20 грудня противник завдав удару по столиці України пятьма балістичними ракетами «Іскандер-М"/KN-23. Пуски здійснювалися з Воронезької та Брянської області росії.

«В результаті бойової роботи протиповітряною обороною збито усі п’ять балістичних ракет «Іскандер-М"/KN-23, які російські злочинці спрямували по Києву. На жаль, після підступної ворожої атаки є наслідки на землі. Уламки збитих ракет завдали збитків та руйнувань в п’яти районах столиці, на жаль, є загиблі та поранені», — йдеться у повідомленні.

Зокрема, внаслідок падіння уламків у Голосіївському районі загорілися 5 автомобілів. Пошкоджено дорожнє покриття та тепломагістраль з подальшою розгерметизацією. Пожежа ліквідована.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Втім, через пошкодження труби без тепла зараз 630 житлових будинків, 16 лікувальних закладів, 17 шкіл та 13 дитячих садочків. Бригади «Київтеплоенерго» вже розпочали працювати над ліквідацією наслідків масштабного пошкодження.

РЕКЛАМА

Також в Голосіївському районі було виявлено 1 загиблого та одна людина постраждала.

За іншою адресою впали уламки, внаслідок чого, сталось загоряння в одній з будівель на 13-му поверсі. Стався обвал конструкцій, через що вхід на 15 поверх завалено, триває розбір конструкцій.

Місцева влада повідомляє, що там можуть бути заблоковані люди. Йде пошук. Пожежу локалізовано на площі 60 кв. м.

Як стало відомо, пошкоджень зазнав бізнес-центр «Торонто», який знаходиться біля метро «Олімпійська» в центрі Голосіївського району на вулиці Великій Васильківській.

В БЦ повибивало вікна та понівечений фасад, а також у значно пошкоджений дах. Це можна побачити з кадрів з дрона, які опубліковані ДСНС м. Києва.

Зазначимо, що навпроти пошкодженого БЦ «Торонто» знаходиться історична будівля — костел Святого Миколая. Церква була сконструйована у 1899−1909 роках, побудована у готичному стилі. Сам костел теж зазнав руйнувань.

Серед іншого, в Голосіївському районі затримується громадський транспорт. Як повідомили у «Київпастранс», мова йде про затримку руху тролейбусів № 19, 31 та автобусів № 20, 25. Затримка спостерігається по вул. Антоновича в напрямку вул. Федорова. Там наразі перекритий рух.

Уламки впали не лише у Голосіївському районі, а й у Солом'янському, Дніпровському та Шевченківському.

За інформацією командування Повітряних Сил, ввечері 19 грудня противник завдав удару по Україні балістичною ракетою «Іскандер-М» з Ростовської області керованою авіаційною ракетою Х-59/69 з повітряного простору Курської області та вдарив 65-ма ударними БпЛА типу «Shahed» й безпілотниками інших типів з районів Брянська, Міллерово, Орла, Приморсько-Ахтарська.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

«Станом на 09.30 підтверджено збиття 40 ударних БпЛА типу „Shahed“ та безпілотників інших типів у Курській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Через активну протидію Сил оборони 20 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені», — йдеться у повідомленні.

Цієї ночі росіяни також атакували й інші регіони України. Вдарили балістикою по Кривому Рогу. Частково зруйнований 2-поверховий багатоквартирний житловий будинок. Відомо про 6 постраждалих. 15-річна дівчина та двоє чоловіків госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Пошкоджені будинки, потрощені вікна у соціальному закладі та у лікарні.

559

Читайте нас у Facebook