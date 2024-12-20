Жеребкування плей-оф Ліги конференцій: пари команд 1/16 фіналу

У п'ятницю, 20 грудня, у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги конференцій, яку минулого сезону виграв грецький «Олімпіакос».

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Команди, що посіли на груповій стадії місця з 9-го по 24-те, сформували такі пари:

«Гент» (Бельгія) — «Бетіс» (Іспанія);

«Копенгаген» (Данія) — «Хайденхайм» (Німеччина);

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«Вікінгур» (Ісландія) — «Панатинаїкос» (Греція);

«Борац» (Боснія та Герцеговина) — «Олімпія» (Словенія);

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«Цельє» (Словенія) — АПОЕЛ (Кіпр);

«Омонія» (Кіпр) — «Пафос» (Кіпр);

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«Мольде» (Норвегія) — «Шемрок Роверс» (Ірландія);

«Бачка-Топола» (Сербія) — «Ягеллонія» (Польща).

Перші поєдинки 1/6 фіналу ЛК відбудуться 13 лютого, а поєдинки у відповідь — 20 лютого.

Нагадаємо, що вісім найкращих команд групової стадії вийшли в 1/8 фіналу одразу — «Челсі» (Англія), «Віторія» (Португалія), «Фіорентина» (Італія), «Рапід» (Австрія), «Юргорден» (Швеція), «Лугано» (Швейцарія), «Легія» (Польща) та «Серкль Брюгге» (Бельгія).

Додамо, що ще 12 клубів, що посіли місця з 24-го по 36-те, припинили виступи в єврокубковому сезоні — «Хартс» (Шотландія), «Істанбул Башакшехір» (Туреччина), «Млада Болеслав» (Чехія), «Астана» (Казахстан), «Санкт-Галлен» (Швейцарія), ХІК (Фінляндія), «Ноа» (Вірменія), «Нью-Сейнтс» (Уельс), «Динамо» (білорусь), «Ларн» (Північна Ірландія), ЛАСК (Австрія) та «Петрокуб» (Румунія).

Як відомо, донецький «Шахтар» продовжує боротьбу у Лізі чемпіонів, а київське «Динамо» — у Лізі Європи, хоча вже втратило всі шанси на вихід до плей-оф.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України дізналася суперників у відбірній групі ЧС-2026.

Фото uefa.com

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