«Динамо» зазнало принизливої поразки від «Реал Сосьєдада» і втратило шанси на плей-оф: відеоогляд матчу Ліги Європи

У четвер, 12 грудня, відбулися поєдинки 6-го туру оновленої Ліги Європи. Зокрема, київське «Динамо» після поразки від чеської «Вікторії» (1:2) пройшло в іспанському Сан-Себастьяні випробування «Реал Сосьєдадом». Тихий жах…

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Ліга Європи. 6-й тур

«Реал Сосьєдад» (Сан-Себастьян, Іспанія) — «Динамо» (Київ, Україна) — 3:0



«Динамо»: Бущан, Караваєв, Біловар, Попов, Дячук, Дубінчак, Бражко (Піхальонок, 63), Михайленко, Волошин (Брагару, 81), Рубчинський (Кабаєв, 63), Герреро (Ванат, 63).

Голи: Оярсабаль (19, 33), Беккер (25).

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Для команди Олександра Шовковського, яка втратила слідом за Ярмоленком ще й Михавка з Шапаренком, матч у Країні басків був чи не останньою можливістю зачепитися за шанс вийти у плей-оф. Зрозуміло, що місце було обрано не найкраще (все ж шоста команда чемпіонату Іспанії), але хоча б спробувати набрати, нарешті, перші очки в турнірі «біло-синім» сам Бог велів.

Але цього разу динамівці протрималися лише 18 хвилин. Попов у невинній ситуації вдарив суперника по ногах у своєму штрафному майданчику, і німецький рефері призначив пенальті. Удар з «позначки» Оярсабаля Бущан парирував, але незграбно не втримав м'яч у руках, і форвард господарів виправив свою помилку — 1:0.

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Пройшло ще 5 хвилин, і інтригу у поєдинку почали відспівувати. Це Беккер подвоїв перевагу басків у рахунку — 2:0.

Приниження команди Шовковського, яка вийшла на поле у зеленій формі, Оярсабаль продовжив на 33-й хвилині. 3:0 за повного потурання оборони «Динамо».

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Статистика ударів по воротах у першому таймі — 19:1! Вибачте, «Реал Сосьєдаду» протистояла збірна готелю?

Після перерви іспанці змінили гнів на милість та не стали добивати «Динамо», навіть дозволивши підопічним Шовковського моментами відчути себе «людьми». До голу престижу, щоправда, не дійшло.

«Динамо» з шістьма поспіль поразками у турнірі офіційно втратило шанси вийти у плей-оф Ліги Європи та у січні припинить виступи в єврокубковому сезоні. Хоча в двох матчах, що залишилися, стимул, безумовно, є. Якщо вже «не цікаві» призові від УЄФА за здобуті очки, то хоча б з ганебного останнього місця піти. Має бути хоч якась самоповага.

У поєдинках Ліги Європи, що залишилися, «Динамо» зіграє: 21 січня 2025-го — з «Галатасараєм» (в гостях; 17:30), 30 січня — з РФШ (на своєму полі; 22:00).

Інші матчі 6-го туру принесли такі результати:

«Рома» (Італія) — «Брага» (Португалія) — 2:0 (Пеллегріні, 10, Абдулхамід, 47, Ермосо, 90+1). На 68-й хвилині вилучено Матеуса («Брага»).

Форвард збірної України Довбик відіграв за римлян другий тайм.

«Вікторія» (Чехія) — «Манчестер Юнайтед» (Англія) — 1:2 (Видра, 48 — Хейлунд, 63, 88).

«Ліон» (Франція) — «Айнтрахт» (Німеччина) — 3:2 (Шеркі, 27, Фофана, 50, Нуама, 54 — Кнауфф, 18, Мармуш, 85).

«Олімпіакос» (Греція) — «Твенте» (Нідерланди) — 0:0. На 9-й хвилині Вольфсвінкель («Твенте») не реалізував пенальті.

«Рейнджерс» (Шотландія) — «Тоттенхем» (Англія) — 1:1 (Ігамане, 47 — Кулусевські, 75).

«Порту» (Португалія) — «Мідтьюлланд» (Данія) — 2:0 (Данні Намасо, 30, Саму, 56).

«Лудогорець» (Болгарія) — АЗ (Нідерланди) — 2:2 (Чочев, 61, Дуа, 63 — ван Боммель, 14, Майкума, 19).

«Юніон Сент-Жиллуаз» (Бельгія) — «Ніцца» (Франція) — 2:1 (Іванович, 33, 90+2 — Гессан, 45+1).



«Аякс» (Нідерланди) — «Лаціо» (Італія) — 1:3 (Траоре, 47 — Чауна, 12, Деле-Баширу, 52, Педро, 77).

ПАОК (Греція) — «Ференцварош» (Угорщина) — 5:0 (Тайсон, 10, Льямас, 29, Чалов, 76, Живкович, 80, з пенальті, Десподов, 89).

«Буде-Глімт» (Норвегія) — «Бешикташ» (Туреччина) — 2:1 (Цинкернагель, 37, Бьортуфт, 44 — Фернандеш, 21).

«Славія» (Чехія) — «Андерлехт» (Бельгія) — 1:2 (Хорі, 59 — Ангуло, 8, Версхарен, 31).

«Мальме» (Швеція) — «Галатасарай» (Туреччина) — 2:2 (Ботхейм, 24, Пенья, 90+2 — Єлерт, 43, Акгюн, 56).

«Хоффенхайм» (Німеччина) — ФКСБ (Румунія) — 0:0.

«Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль) — РФШ (Латвія) — 2:1 (Нахміас, 18, Стоїч, 69 — Савалієкс, 52). На 90+13-й минуте Ікауньєкс (РФШ) не реалізував пенальті.

«Ельфсборг» (Швеція) — «Карабах» (Азербайджан) — 1:0 (Касем, 57).

«Фенербахче» (Туреччина) — «Атлетик» (Іспанія) — 0:2 (І. Вільямс, 5, 45). На 69-й хвилині видалено Мюлдюр («Фенербахче»).

Нагадаємо, що, починаючи з сезону-2024/2025, УЄФА ввів новий формат розіграшу Ліги Європи. Кількість учасників основної стадії збільшено до 36 клубів, а класичний груповий етап замінено на формат єдиної ліги (ведеться єдина турнірна таблиця). Кожна команда проведе по 8 поєдинків із різними суперниками (4 вдома та 4 на виїзді). Найкращі 8 клубів основної стадії відразу виходять до 1/8 фіналу, а місця з 9-го по 24-е проведуть стикові матчі за потрапляння до плей-оф. Найгірші 12 команд завершать виступи в єврокубках (переходи між турнірами не передбачені).

Становище команд:

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися у прямій трансляції жеребкування відбірного турніру чемпіонату світу.

Фото EFE

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