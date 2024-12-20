Воювали на трьох напрямках: Україна повернула на підконтрольну територію тіла 503 загиблих військовослужбовців

Попри складнощі у контактуванні з представниками країни-окупанта Україні вдається регулярно проводити так звані обміни тілами полеглих бійців.

У неділю, 20 грудня, відбувся черговий такий обмін, в результаті якого на підконтрольну Уряду України територію було повернуто тіла 503 полеглих оборонців. Найбільше — 403 — перебували на Донецького напрямку, повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

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Ще 12 тіл було доставлено з Луганського напрямку, 57 — з-під Запоріжжя, а з моргів на території рф повернуто 31 загиблого.

У Коордцентрі висловили вдячність за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста, а також окрему подяку особовому складу ЗСУ, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих Героїв до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів та судово-медичної експертизи.

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Особи загиблих сподваються встановити чим скоріше спільно з експертними установами МВС.

Також нагадаємо про пам'ятний для багатьох жовтневий обмін військовополоненими, під час якого в Україну повернувся і герой публікації «ФАКТІВ» — 52-річний командир мінометного розрахунку мінометної батареї «Азову» старший сержант Геннадій Харченко. В так званій «днр» його засудили до 25 років ув'язнення, проте на щастя, в неволі він пробув два з половиною роки.

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