Україна повернула тіла ще понад 500 загиблих захисників країни
Повномасштабна агресія росії проти України триває. На підконтрольну уряду територію України було повернуто тіла 502 полеглих Оборонців. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Так, з числа повернених полеглих Захисників України: 397 з Донецького напрямку; 24 з Луганського напрямку; 64 із Запорізького напрямку; з моргів на території рф повернено 17 загиблих.
«Полеглих Захисників України вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗС України, Об’єднаного центру СБ України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України», — йдеться у повідомленні.
Як писали «ФАКТИ», у жовтні відбувся 58-й обмін полоненими. Майже сто українців повернулися додому.56
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