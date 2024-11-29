41.36 / 41.89 43.72 / 44.36
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Україна повернула тіла ще понад 500 загиблих захисників країни

15:29 29 листопада 2024
Загиблі Захисники

Повномасштабна агресія росії проти України триває. На підконтрольну уряду територію України було повернуто тіла 502 полеглих Оборонців. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Так, з числа повернених полеглих Захисників України: 397 з Донецького напрямку; 24 з Луганського напрямку; 64 із Запорізького напрямку; з моргів на території рф повернено 17 загиблих.

«Полеглих Захисників України вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗС України, Об’єднаного центру СБ України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», у жовтні відбувся 58-й обмін полоненими. Майже сто українців повернулися додому.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
56

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

зростання цін на світло

Платити за електроенергію з 1 січня будемо більше, але є нюанс

дівчата спілкуються

Вчені назвали слово, яке є універсальним для всіх мов: ви будете здивовані

Максим Галкін

У майці-алкоголічці та з важкою барсеткою: Галкін повеселив Мережу своїм фото з «лихих 90-х»

Анастасія Юзьвак

«Дівчата щотижня думали, що я покину проєкт»: найзагадковіша учасниця «Холостяка» про залаштунки реаліті

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту