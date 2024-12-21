«Просто нема кому воювати»: ветеран війни про ситуацію в Кураховому та сумні перспективи оборони міста

Наразі на Донеччині найгаріяішою ділянкою фронту є Курахіський та Покровський напрямок. Ворог, який наразі веде активни бойові дії в Кураховому, прагне захопити й Покровськ.

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Про те, що зараз відбувається на цих ділянках, в інтерв'ю Radio NV розповів ветеран, колишній командир батальону «Айдар», директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

«У мене дуже погані відомості з самого Курахового, де вже не перший тиждень точаться вуличні бої… З одного боку, я сам колишній штурмовик, я знаю, наскільки важкі вуличні бої для наших захисників і захисниць. Це насправді пекло. Це страшні бої», — сказав він та додав, що ситуація сильно відрізняється від боїв за інші міста, зокрема, Авдіївку.

Євген Дикий каже, що зазвичай втрати Сил оборони України та російських загарбників під час вуличних боїв були у співвідрошення 1:8, 1:10, а у Авдіївці навіть 1:12. Але в Кураховому ситуація інша.

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«Нагадаю, що Бахмут вони брали 10 місяців, саме 10 місяців вуличних боїв. Маленьку Авдіївку вони брали чотири з половиною місяці. У Часів Яр вони зайшли, здається, п’ять місяців тому, і досі його не пройшли. Це вуличні бої… Чесно кажучи, від Курахового очікував того ж. А — ні, бачу, що якщо в попередніх всіх цих боях ми відповзали, можна сказати, з боями за кожний під'їзд, навіть не за кожен будинок… І відступали, залишали ці міста тільки тоді, коли фактично цих міст не залишалося. А в Кураховому один квартал орки пройшли, другий пройшли, третій», — каже ветеран.

Він розповів, що зв'язувався з бійцями, які йому прямо сказали, що у Кураховому фортифікації є, але там немає кому воювати.

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«Є багато різних проблем, але ключова одна — немає кому воювати. Просто немає достатньої кількості захисників, аби тримати лінію оборони під дійсно величезним тиском, при тому співвідношенні сил, яке туди нагнали орки», — зазначив Дикий та додав, що якщо дуже суттєво не зміниться ситуація з поповненням лав ЗСУ, то перспективи і у Курахового, і дороги біля нього, дуже погані.

Раніше військовий оглядач Денис Попович зазначав, що хоч до захоплення всієї Донеччини ворогом ще далеко, але якщо противнику вдасться реалізувати свої задуми щодо Великої Новосілки та Кураховому, то окупованим буде весь південь області.

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Фото Національного антарктичного наукового центру

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