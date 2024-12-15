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Водій був п'яний: поліція встановила обставини масштабної автокатастрофи на Львівщині (фото)

13:11 15 грудня 2024
Водій «БМВ» спричинив масштабне ДТП на Львівщині, фото поліції

Правоохоронці з'ясували обставини масштабної ДТП на Львівщині, де зіткнулися три машини та загинули сім осіб, а ще троє отримали травми та були шпиталізовані.

В ГУНП в Львівській області повідомили про затримання 23-річного керманича автомобіля BMW, розслідуються усі обставини події.

Водій "БМВ" затриманий, фото поліції Львівщини

«Як попередньо встановили правоохоронці, водій BMW, 23-річний мешканець Львівського району, виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з автопоїздом DAF, після чого тягач у некерованому стані зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes Sprinter», — йдеться у повідомленні.

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Водії автопоїзду та мікроавтобусу з травмами опинилися на лікарняному ліжку, а ось водій, який спричинив ДТП, втік з місця події. Згодом його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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«Попередньо встановлено, що він перебуває у стані алкогольного сп’яніння, призначено експертизу. Триває досудове розслідування у рамках розпочатого кримінального провадження ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про перекваліфікацію злочину», — зазначають в поліції.

Нагадаємо, що нещодавно на об'їздній Львову зіткнулися автобус міжнародних перевезень «Варшава — Одеса», вантажний автомобіль «Нова Пошта» та кілька легкових транспортних засобів. Близько 30 осіб було травмовано, одна людина загинула.

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Фото поліції Львівщини

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