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Кібератака на держреєстри України: що буде з пенсіями та іншими соціальними виплатами

17:01 21 грудня 2024
Кібератака на держреєстри України&nbsp;— Соцвиплати в Україні

Країна-агресор здійснила кібератаку на державні реєстри України, що призвело до того, що деякі сервіси державних реєстрів стали тимчасово недоступними. Попри це Міністерство соціальної політики, Пенсійний фонд, органи соціального захисту працюють у штатному режимі. Про це повідомили в Мінсоцполітики.

«Атака на реєстри Мінюсту не вплине на проведення виплат для громадян, частину виплат вже проведено, частину — буде проведено вчасно, відповідно до графіку. Виплати допомог у січні також будуть здійснені вчасно. Робота з нарахування триває, не зважаючи на збільшення навантаження на наших спеціалістів. Окремо зазначимо, що виплати для ВПО також будуть нараховані і виплачені відповідно до графіка», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Міністерство соціальної політики оприлюднило проєкт пенсійної реформи. Він передбачає запровадження базової пенсії, яка становитиме 30% від мінімальної зарплати, та систему балів за страхові внески. У міністерстві очікують, що законопроєкт дозволить підвищити виплати для 80% пенсіонерів та усуне нерівності між розмірами пенсій, призначених у різні роки.

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