«Знищили величезну частину віртуальної державної системи країни»: реєстри України зазнали масштабної кібератаки з боку рф

Війна росії проти України відбувається не тільки на полі бою, а й у кіберпросторі. Так, у четвер, 19 грудня, відбулася наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України за останній час.

ВІДЕО ДНЯ

Внаслідок цілеспрямованої атаки тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України, повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

За її словами, для відновлення перших трьох реєстрів (громадянських прав, юридичних осіб та фізосіб-підприємців, а також реєстру нерухомого майна) потрібно 2 тижні.

Коли запрацюють решта, вона не повідомила.

РЕКЛАМА

Журналіст Богдан Буткевич висловився більш конкретно. За його словами, була видалена навіть резервна частина бази, яка була у Польщі.

«Мова про Державний реєстр актів цивільного стану громадян, Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Судячи з того, що написала щойно віце-прем*єрка Стефанішина про час відновлення — до 2 тижнів — рашисти не брешуть, що не просто ломанули, а й видалили всі бекапи. Які були в Польщі.

Тобто, мова йде про повноцінне знищення величезної частини віртуальної державної системи країни», — написав він.

РЕКЛАМА

Журналіст зазначає, що це системна операція дуже великого масштабу, що «завдала гігантського удару по нас і нашій безпеці. Буквально кожної людини в країні».

Він вказує, що враховуючи на те, скільки було переведено в цифру, то на кілька тижнів нормальної системи державного управління не буде.

РЕКЛАМА

«Я вже мовчу про самі дані, які отримав ворог. Ще раз — ЄДРПОУ, паспорти, підприємства, майно на все і вся, шлюби, смерті, розлучення, бронювання, військові підприємства з чітким переліком співробітників й адресами. …до рук рашистам потрапила ВСЯ ІНФА по будь-якому громадянину, включаючи і співробітників спецслужб, військових, волонтерів… Це якщо не катастрофа, то досить близьке до цього слово», — зазначає Буткевич.

За його словами, загальні наслідки, які вимірюються не в грошах, а в людських долях, поки що навіть складно прорахувати.

«Цікаво — чи понесе за це хтось хоча б формальну відповідальність?» — запитує Буткевич.

Нагадаємо, раніше російські хакери намагалися отримати доступ до поштових скриньок українських військових.

685

Читайте нас у Facebook