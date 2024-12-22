Стосунки Чарльза III з принцом Вільямом можуть опинитися під загрозою: королівський експерт попередила монарха

Поки королева Камілла робить закупки на Різдво, а король Чарльз III проводить «розбірки» з молодшим братом, принцом Ендрю, відносини монарха зі старшим сином, принцом Вільямом, можуть опинитися під загрозою.

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Про це попередила королівський експерт Емілі Ендрюс, пишуть ЗМІ.

В інтерв'ю ЗМІ вона висловила сумнів щодо доцільності приїзду герцога Сассекського до Великобританії.

«Королю не бажано запрошувати молодшого сина, принца Гаррі та його сім'ю приїздити на Різдво, адже це поставить під загрозу відносини з наступником престолу, принцом Вільямом», — заявила експерт.

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Тим більше, що у принца та принцеси Уельських був важкий рік після перенесеної Кейт у січні операції на черевній порожнині та подальшого лікування онкологічного захворювання.

«Мені сказали, що цього року в Сандрінгемі Різдво буде тихішим і стриманішим. Але, оскільки здоров'я короля та Кейт йде на поправку, а всі судові розгляди Гаррі з видавцями газет будуть завершені, можливо, у майбутньому з'явиться час для примирення», — додала Емілі Ендрюс.

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Також нагадаємо про плани старшого сина Чарльза і його дружини змінити деякі традиції святкування Різдва у королівській родині.

Фото Yahoo

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