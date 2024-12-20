Королівські «закупки»: які подарунки купує королева Камілла на Різдво

Віндзори на всій швидкості почали готуватися до майбутніх свят. Принц Вільям та Кейт Міддлтон, а також принц Гаррі та Меган Маркл вже підготували листівки на Різдво, а королева Камілла, як виявилося, встигла закупити подарунки.

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Про це пишуть зарубіжні ЗМІ.

Каміла прикрашає ялинку

Папараці застали королеву у чайному відділі універмагу. Повідомляється, що вона придбала набір чорного чаю з корицею та апельсином, а зробити вибір їй допомагали помічники.

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Це сталося в магазині мережі Fortnum & Mason — історичному продуктовому бутіку, який було засновано ще 1707 року. Вважається, що це улюблене місце для покупок у членів британської королівської родини. Крім того, сама крамниця володіє королівським ордером на святкові продажі.

На головній сторінці його веб-сайту йдеться: «Її Величність покійна королева Єлизавета II продовжила сімейну традицію робити різдвяні покупки в магазині. Вона особливо воліє практичні речі, особливо підноси та сервізи для сніданку, садові меблі та господарські візки».

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Хоча Камілла цього року купувала саме чай, протягом багатьох років вона балувала свою сім'ю різними подарунками. Наприклад, 2021 року вона повідомила, що привезла кілька книг для своїх онуків.

Також очікується, що святковий сезон Камілла проведе свята у Сандрінгемі, де члени королівської родини традиційно святкують Різдво.

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Цього року до Камілли вперше приєднається її син Том Паркер Боулз та дочка Лора Лопес. У недавньому інтерв'ю він розповів про запрошення: «Моя мама сказала: „Я б хотіла, щоб ти прийшов, адже в мене давно не було Різдва з тобою“».

Королева з сином від першого шлюбу

Лора Лопес

Тим часом у палацах уже розгорнулася передсвяткова підготовка. Представники королівської родини поділилися кадрами, на яких показані прикраси у Віндзорському замку, у тому числі величезна ялинку.

А також перших гостей, що завітали до палацу.

Нагадаємо, що майбутні король і королева Британії мають романтичні плани на Різдво — на них чекає подорож лише на двох на архіпелаг Сіллі, який знаходиться за 45 кілометрів від південно-західного узбережжя Великобританії.

Фото hellomagazine.com/



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