Фіцо летить до путіна на переговори: що відбувається

Президент Сербії Александр Вучич оголосив, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрінеться з володимиром путіним. Темою розмови буде угода про транспортування російського газу через Україну до Європи, термін дії якої закінчується в кінці грудня. Зустріч Фіцо і путіна скоріш за все відбудеться 23 грудня. Але кремль поки що не прокоментував ці повідомлення. Мовчать і в Словаччині, пише видання RMF24.

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Вучич заявив в ефірі сербської радіостанції: «З того, що мені відомо неофіційно, а коли я кажу „неофіційно“, то ця інформація є досить достовірною, Роберт Фіцо поїде до путіна як лідер європейських країн. Можете собі уявити, як на це відреагують інші європейські лідери».

Нагадаємо, Фіцо неодноразово стверджував, що відмова України від транзиту російського газу призведе Словаччину до кризи. Водночас Михайло Подоляк, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського, повідомив, що Україна готова транспортувати газ з інших країн своїми трубопроводами.

Лідер опозиційної партії «Прогресивна Словаччина» Мілан Шимечка закликав прем'єр-міністра підтвердити анонсовану поїздку. Він також зауважив: Фіцо повинен знати, що якщо проблему транзиту газу потрібно вирішувати, то слід вести переговори з Україною.

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Додамо, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо анонсував ще один візит у москву — в травні наступного року. За його словами, він «з радістю» прийняв запрошення путіна, щоб «відзначити пам'ять про світову війну».

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