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З радістю прийняв запрошення: Фіцо назвав причину свого візиту до путіна

18:34 29 листопада 2024
Роберт Фіцо та путін. Фото з відкритих джерел

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оголосив, що в травні наступного року він відвідає москву, щоб «відзначити пам'ять про світову війну». Фіцо пояснює в онлайн-сервісі Facebook, що «з радістю» прийняв «офіційне запрошення президента путіна взяти участь у цих важливих урочистостях». Його уряд «відданий спадщині боротьби з фашизмом, історичній правді Другої світової війни та ролі Червоної армії в цій війні», додав він.

Роберт Фіцо є одним із небагатьох глав європейських урядів, які все ще підтримують тісні зв’язки з москвою після вторгнення росії в Україну. Коли він став прем’єр-міністром у 2022 році, він відмовився від подальшої військової допомоги Києву. Фіцо, як і його угорський колега Віктор Орбан, також налаштований на мирні переговори з росією. Словаччина є членом і ЄС, і НАТО.

До слова, Роберт Фіцо має стати першим представником Словаччини, який приїде до кремля з офіційним візитом від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Нагадаємо, що у Словаччині президент відхилив усі прохання про вступ до української армії.

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На фото у заголовку Роберт Фіцо та путін. Фото з відкритих джерел

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