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Україна ставить крапку у постачанні російського газу до ЄС: що відбувається

13:50 20 грудня 2024
транзит російського газу до ЄС через Україну

Лідери Європейського Союзу мають намір обговорити з президентом Володимиром Зеленським у Брюсселі, серед інших тем, транзит російського газу через Україну. Чи є шанс продовжити угоду про транзит газу через Україну, президент Кіпру Нікос Хрістодулідіс сказав журналістам, що «це одне з питань, яке ми обговоримо з президентом Зеленським». Переговори про збереження транзиту тривають вже кілька місяців, і зараз покупці посилюють тиск, а дискусії інтенсифікуються, пише Bloomberg. Нагадаємо, що раніше президент Зеленський заявив про те, що Україна не продовжуватиме угоду про транзит російського газу.

Ключове питання полягає в тому, чи зможуть рф і Україна домовитися про умови, прийнятні для обох сторін, при поглибленні напруженості. Хоча продовження контракту малоймовірне, оскільки Україна заявила, що не хоче, щоб російський газ продовжував надходити через її територію після закінчення терміну дії нинішньої угоди. Можливі альтернативи, які обговорюються, включають в себе паливні свопи та інших посередників.

«Реально — ні», — сказав прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб у відповідь на те ж питання про можливість відновлення транзиту українського газу.

Тим часом уряд Австрії знає про зусилля Словаччини — однієї з країн, яка все ще залежить від російського газу - щодо продовження транзиту через Україну, але не знає про жодну угоду, яка була б готова до підписання, заявив Юрген Шнайдер, голова енергетичного департаменту Міністерства енергетики Австрії.

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Раніше у Зеленського заявляли про припинення транзиту російської нафти по «Дружбі», а потім спростували цю заяву.

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