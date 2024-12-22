У неділю, 22 грудня, в Україні відзначається не лише День енергетика (як відомо, під час війни вони стали справжніми Воїнами світла), але й професійне свято працівників дипломатичної служби.

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З цієї нагоди «молодий дипломат», колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний привітав колег просто з центру Лондона.

Він назвав дипломатію справжнім мистецтвом, яке потребує справжнього підходу у розв'язанні міжнародних питань.

«Адже саме завдяки дипломатії нації та країни знаходять складні рішення у складних установках, зберігаючи свою ідентичність, а найголовніше — національні інтереси», — пояснив сьогоднішній амбасадор на відео в соцмережі.

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Він нагадав, що уряд УНР затвердив склад дипломатичної місії в Лондоні 19 січня далекого 1917 року. Її очолив Олександр Стаховський, а головною метою було визнання незалежної України Великою Британією.

Також пан Залужний показав будівлю, де розташовувалася перша дипломатична місія УНР.

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«Попри скромні умови, українським дипломатам вдалося закласти основи міжнародних відносин між Україною та Великою Британією. Саме завдяки українським дипломатам тут з'явилися перші громадські організації, які підтримували Україну. Деякі з цих організацій, створених тоді, існують і понині», — розповів Залужний.

Також нагадаємо. що напередодні свята українських дипломатів президент Зеленський влаштував велику чистку в дипкорпусі.

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Фото facebook.com/vzaluzhnyi/

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