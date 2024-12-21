ООН без Кислиці: Зеленський влаштував велику чистку в дипкорпусі

Президент України Володимир Зеленський, який цього року призначив послом у Великобританії ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, підписав низку кадрових указів та провів ротацію дипкорпусу.

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Так, згідно з указом, з посади постпреда України при ООН звільнено Сергія Кислицю, який не давав спокійного життя росіянам, і який також очолював диппредставництва у Співдружності Багамських Островів та в Республіці Тринідад і Тобаго за сумісництвом. А Павло Рябікін звільнений з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Китайській Народній Республіці.

Загалом було підписано кілька десятків указів щодо звільнення керівників диппредставництв, у тому числі й в Литві, Японії, Словенії…

Вже відомо, що українську амбасаду в Литві очолить Ольга Нікітченко — відповідний указ вже є на президентському сайті. Послом в Угорщині затверджено Федора Шандора, а в Словенії — Петра Бешту.

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Євген Цимбалюк став постпредом України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.

Загалом президент погодив призначення понад 30 послів. Як пише «Прямий», директорку Центру «Нова Європа» Альону Гетьманчук призначать представницею України в НАТО, а посол України в Бразилії Андрій Мельник стане постійним представником України в ООН. Заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял очолить українську амбасаду в Туреччині.

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Нагадаємо, що Наріман Джелял був захоплений росіянами в Криму- дисидент і колишній політв’язень повернувся в Україну влітку цього року завдяки обміну полоненими.

Фото зі сторінки Сергія Кислиці

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