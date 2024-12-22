Вадим Єрмолаєв назвав суму збитків від війни та засудив окупантів: що сказав бізнесмен

На тимчасово окупованих територіях у перші дні повномасштабного вторгнення чеченські бойовики вивезли зі складів сільськогосподарську техніку та напіввагони на суму 23 мільйони євро, а у квітні 2022 року російський ракетний удар знищив в аеропорту Дніпра ангар із приватним літаком. Про це бізнесмен Вадим Єрмолаєв повідомив в інтервʼю РБК-Україна.

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«Моя позиція щодо війни і росіян категорична й різка, і, боюся, вам доведеться «запікати» частину відповіді, щоб моя оцінна лексика до дій наших ворогів виглядала прийнятно для вашого видання. Я засуджую вторгнення, я зневажаю наших ворогів і вважаю, що вони понесуть відповідальність за те горе, яке принесли на українську землю і в моє рідне місто, якому я присвятив усе своє життя.

У мене є лише колосальний негатив до того лиха, яке росія принесла Україні, моїй родині, моїм близьким і всім людям, які живуть в Україні", — наголосив він.

Наразі бізнесмен сфокусований на підтримці фронту та прифронтових лікарень — за 2,5 року війни було направлено на підтримку військових близько 83 мільйонів гривень.

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Він також повідомив, що до окупації Криму був інвестором у конкретний бізнес, але жодних вигод від нього не отримував.

«Йдеться про три підприємства, які займалися вирощуванням винограду, виробництвом вина та коньяку. Усі ці активи були націоналізовані окупантами тим самим указом, яким вилучали майно президента України Володимира Зеленського. Цих активів для нас більше не існує. Тобто після анексії Криму рф забрала частину активів, у які я раніше інвестував. Ми намагалися вивести вкладені ресурси, але марно, і до кінця 2015 року наші спроби припинилися. Керівництво цих підприємств повідомило, що їх залякують і змушують перереєструватися за законами країни-агресора», — наголосив він.

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Нагадаємо, Фонд родини Єрмолаєвих за час великої війни спрямував на підтримку відчизняної медицини понад 65 млн гривень.

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