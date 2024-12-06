Фонд родини Єрмолаєвих на підтримку медицини спрямував більше 65 млн грн від початку повномасштабного вторгнення

Протягом останніх 2,5 року дніпровський бізнесмен Вадим Єрмолаєв спрямував на підтримку військових медиків та лікарень більш як 65 млн грн. Про це стало відомо зі звіту, наданого родиною Єрмолаєвих, щодо обсягів благодійної допомоги за увесь період повномасштабного вторгнення 2022−2024 роки.

ВІДЕО ДНЯ

Найбільший фокус був спрямований на підтримку медичних підрозділів та прифронтових лікарень. Зокрема, на реалізацію проєкту забезпечення лікарень прифронтових областей ВАК-апаратами для поранених було спрямовано 2,7 млн грн, на інше лікарняне обладнання — 4,2 млн грн.

Найвагоміший внесок був спрямованій на допомогу медичним підрозділам ЗСУ та НГУ у забезпеченні медичними витратниками ліками. Загалом було передано близько 250 тонн на загальну суму 51,9 млн грн. Крім того, для медичних підрозділів було закуплено холодильники, ковдри, інфузомати, електрокардіографи, стерилізатори, рентгени, стоматологічне обладнання на загальну суму 2,1 млн грн та предмети тактичної медицини (турнікети, бандажі, ножиці, оклюзійні наліпки, гемостатичні бинти, підсумки) на 1,9 млн грн. Також для медиків на фронті придбали 2 автомобілі швидкої допомоги на загальну суму 1,5 млн грн, багі для евакуації поранених за 210 тис. грн та шини для медичних автомобілей — на 664 тис. грн.



Загалом допомогу отримали такі бригади: 117 ОМБр, 118 ОМБр, 128 БР ТрО, 23 ОМБр, 30 ОМБр, 31 ОМБр, 1 ОТБр, 79 ОАэМБр, 108 БР ТрО, 46 ОАэМБр, 47 ОМБр, 110 ОМБр, 36 ОБрМП, 37 ОБрМП, 56 ОМПБр, 28 ОМБр, 56 ОМПБр, 57 ОМПБр, 33 ОМБр, 81 ОАэМБр, 22 ОМБр, 59 ОМБр, 66 військовий мобільний шпиталь, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону (сили ТрО Схід); 12 бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України.

Варто також зазначити, що у січні 2023 року, після влучення ракети 14.01.2023 в будинок у Дніпрі за адресою вулиця Набережна Перемоги, 118 (Дніпро), саме фонд Ганни Єрмолаєвої «Kiddo» обрали в якості фонду, що займається напрямом допомоги постраждалим. Нагадаємо, внаслідок ракетного удару було знищено під'їзд багатоквартирного житлового будинку, в результаті чого загинуло 46 людей, серед них шестеро дітей, та 79 були травмовані. Загальна сума наданої допомоги постраждалим та тим, хто втратив майно, склала 103 062 999,42 гривні ($ 2,7 млн). Кошти були зібрані Монобанком, якій доручив Ганні Єрмолаєвій та фонду Kiddo прозорий та справедливий розподіл коштів завдяки репутації та ефективності фонду.



Нагадаємо, у 2012 році подружжя Ганна та Вадим Єрмолаєви заснували благодійний фонд Kiddo. Робота фонду спрямована на допомогу тяжкохворим дітям та їхнім сім’ям. Проте із новими викликами змінюються і напрямки роботи фонду. Так, під час епідемії COVID-19 значні зусилля і ресурси були спрямовані на оснащення лікарень Дніпра обладнанням для лікування коронавірусу, а із повномасштабним вторгненням — на допомогу фронту і бойовим медикам.

РЕКЛАМА

«ФАКТИ» також розповідали, як лікарі рятують життя захисників завдяки обладнанню, що надав Фонд Дениса Парамонова та БФ молодіжної ініціативи «Надія».

РЕКЛАМА

17

Читайте нас у Facebook