Думала про самогубство: Меган Маркл шокувала заявами про королівську родину

Герцог і герцогиня Сассекські, залишивши чотири роки тому свої обов’язки як члени королівської родини, видали багато вибухової інформації про те, як їм велося у Британії. Зокрема, пара шокувала своїх шанувальників, коли давала інтерв'ю Опрі Вінфрі. Після того, як поширилися чутки про те, що Меган залишила Кейт Міддлтон у сльозах через розбіжності щодо сукні подружки нареченої принцеси Шарлотти, Меган розповіла Опрі, що королівська сім'я ніколи її не захищала, пише The Mirror.

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В інтерв’ю Меган зізналася: «З цим було важко змиритися, тому що лише після того, як ми одружилися та все почало погіршуватися, я зрозуміла, що вони не тільки не захищають мене, але й готові брехати, щоб захистити інших членів сім'ї».

Меган також нарікала на члена родини, який був занепокоєний тим, наскільки темною може бути шкіра їхнього сина принца Арчі. Це було ще до його народження у 2019 році. Герцогиня Сассекська натякнула, що контроль у родині був таким нещадним, що змусив її подумати про самогубство.

Тим часом принц Гаррі в інтерв'ю розповів, що ніхто з членів сім'ї не намагався залагодити розбіжності.

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Пара, яка відмовилася від королівських обов'язків за рік до свого гучного інтерв'ю, зараз живе у Каліфорнії. Меган і Гаррі живуть зі своїм п'ятирічним сином Арчі та трирічною дочкою принцесою Лілібет.

Востаннє Меган була разом зі своїм чоловіком у Великобританії у 2022 році на похоронах королеви Єлизавети II.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що Меган Маркл підштовхнула принца Гаррі «кинути» рідних.

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