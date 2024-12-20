Меган Маркл підштовхнула принца Гаррі «кинути» рідних

Меган Маркл звинувачують у «викраденні» принца Гаррі з Великобританії. Про це заявила головна редакторка журналу Majesty Інгрід Сьюард. Вона відверто розповіла про явно низькі рейтинги популярності принца Гаррі після того, як він залишив країну.

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«На жаль, у Великобританії їх справді не люблять, особливо Меган. Люди сприймають її як дівчину, яка забрала свого чоловіка з його сім’ї, і вона — дівчина, яка покинула власну сім’ю. Не всю, очевидно, ні, але свого батька. І тепер вона переконала Гаррі кинути свого батька, і він знеславив власну сім’ю у своїй автобіографії. Він не повинен був цього робити», — пише видання Geo.tv.

Ситуація погіршується тим, що експертка вважає, що «люди справді мають дуже, дуже низьку думку» про Меган та Гаррі.

«Я думаю, що до Гаррі люди все ще мають велику прихильність. Вони відчувають, що ним повністю маніпулює його дружина», — додала вона.

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Раніше Меган Маркл і принца Гаррі розкритикували за лицемірство через розкішний спосіб життя. Щобільше, молодшого сина короля Великобританії публічно назвали тупим і черствим.

Своєю чергою, принц Гаррі поділився, як бореться з хейтерами.

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Фото: Getty Images

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