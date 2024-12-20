Принц Гаррі та Меган Маркл звинувачують принца Вільяма у «жахливій зраді»: що трапилося

Принц Гаррі і Меган Маркл, які за будь-яких обставин не хочуть виїжджати зі свого будинку у США, були «ображені й розсерджені» через «жахливу зраду принца Вільяма». Йдеться, звичайно, не про вітальну листівку на Різдво, яка сподобалась британцям набагато більше, ніж «творіння» Меган і Гаррі.

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Виявляється, причиною всьому стала зустріч принца Вільяма з обраним президентом США Дональдом Трампом у Парижі, повідомив один з інсайдерів.

Тоді журналісти розповсюдили слова Трампа, який захоплювався Вільямом, який сказав: «Він чудово справляється зі своїми обов'язками».

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Герцога та герцогиню Сассекських таке тепле ставлення «шокує» і «лякає», адже самі вони не надто добре ладнають з Трампом.

«Це глибоко торкається дуже багатьох рівнів і відчувається як жахлива зрада для Гаррі та Меган. Принц Вільям, здавалося, дуже добре знайшов спільну мову з Трампом. Звичайно, Вільям виконував професійні обов'язки, але раніше Трамп був жорстоким стосовно Сассексів, і звісно, це відомо багатьом в США», — цитує видання слова інсайдера.

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На думку Меган і Гаррі, Вільям міг би спочатку обговорити майбутню зустріч з президентом Америки з ними. Але зараз Гаррі навіть не може змусити Вільяма взяти слухавку, що само по собі дуже образливо для герцога та герцогині. Тепер вони «почуваються дуже скривдженими через те, що на їхні почуття, схоже, не були враховані».

Раніше ми розповідали, чому принцеси Євгенія та Беатріс вирішили не зустрічати Різдво разом з королівською родиною у маєтку Сандрінгем.

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