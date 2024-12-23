У Раді хочуть скасувати обов'язкову «автоцивілку» для кількох категорій українців

Раніше Закон «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» дозволяв не офомлювати «автоцивілку» певним категоріям водіїв, серед яких учасники бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок війни та постраждалі учасники Революції гідності. Але з нового року має набути чинності нова редакція документу, згідно з якою поліс мають оформлювати всі автовласники, але для вказаних вище категорій передбачена низка пільг.

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Як повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко, в парламенті зареєстрований проєкть закону, яким пропонується знов звільнити ці три категорії від обов’язкового страхування автомобілів. Він є альтернативним урядовому документу.

Документ, зокрема, передбачає компенсацію державою страхових внесків для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції гідності. Їх пропонують тимчасово звільнити від укладання договорів обов'язкового страхування до 30 червня 2025 року

Що стосується гарантоване покриття шкоди при ДТП, то у разі відсутності договору страхування витрати на відшкодування збитків покриватимуться через резервний фонд Моторного транспортного страхового бюро України.

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Нагадаємо, що з 1 січня 2025 року може збільшитися ціна на страхові поліси для автомобілістів — у 2−2,5 рази.

Фото Pixabay

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