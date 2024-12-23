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«Не було такого випадку»: у Польщі розповіли, коли збиватимуть російські ракети та дрони

15:22 24 грудня 2024
збиття ракети

Очільник Міністерства оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив в інтерв’ю, що ситуація з порушенням повітряного простору Польщі також стосується Латвії, часто БпЛА зачіпають і Румунію. Тому поляки підготували систему ППО. Йдеться про аеропорт Жешув, який передається під охорону НАТО, повідомляє holosameryky:

«Наші союзники Америка, Британія, Німеччина, Норвегія та інші країни захищають нас на авіабазі. І якщо цей повітряний простір буде порушено, ракета чи дрон будуть збиті. Робитимемо це, якщо буде можливо фізично. Інша ситуація, коли йдеться про збиття цілей над українським повітряним простором. Немає жодного рішення НАТО щодо цього чи угоди про це, ми захищаємо наші території».

За словами міністра, дуже часто вони приводять в готовність свої F-16, щоб діяти відповідно, якщо є небезпека для Польщі, для захисту своєї території.

«Не було такого випадку, коли б ракета була націлена на ціль на польській території, але минулого тижня польські F-16 злетіли й були готові захищати територію біля кордону», — сказав міністр оборони Польщі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Польща посилює оборону на кордоні з росією.

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