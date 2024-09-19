У Європі вимагають від НАТО відповіді на порушення росією повітряного простору

Міністри оборони дев'яти східноєвропейських країн закликали НАТО підготувати «колективну відповідь» на зростальні випадки порушення росією повітряного простору з державами, які межують з Україною.

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Міністри Болгарії, Чехії, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії та Словаччини підписали спільну заяву, в якій висловлюють «глибоку стурбованість» вторгненням російських безпілотників і ракет до країн Організації Північноатлантичного договору. Начальники оборонних відомств так званої групи B-9, усі члени НАТО, зустрілися в середу в Бухаресті, пише видання Bloomberg.

Заява зроблена після того, як нещодавно Латвія, Румунія та Польща повідомили про інциденти, пов’язані з падінням російських безпілотників або входженням у їхній повітряний простір під час атак на Україну.

«Це нова реальність, якою не можна нехтувати, — йдеться в заяві міністрів. — Нам потрібна колективна відповідь в рамках НАТО на виклики, пов’язані з сучасною зброєю та технологіями, в тому числі шляхом посилення наших можливостей виявлення, ідентифікації та, якщо необхідно, ураження низько та повільно літаючих об’єктів».

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На жаль, війна в Україні стала загрозою і для європейських країн, що межують з Україною.

Нагадаємо, у НАТО продовжується дискусія щодо того, чи повинні країни-члени збивати російські ракети та безпілотники.

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