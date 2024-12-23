«Ощадбанк» ще раз продовжив термін дії старих платіжних карток: названо нову дату

Український «Ощадбанк» подовжив термін дії тих платіжних карт, у яких він сплив після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Про це повідомив голова правління банку Сергій Наумов.

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«Дія всіх платіжних карток Ощадбанку, термін яких закінчився починаючи з 24 лютого 2022 року, продовжена до 30 червня 2025 року. Продовження відбувається автоматично. Картки з продовженим терміном продовжать повноцінно працювати: ними можна розраховуватись у торговельно-сервісній мережі, знімати готівку в банкоматах, тощо. Якщо нову картку вже перевипущено, будь ласка, зверніться до відділення Ощадбанку для її отримання у зручний для вас час», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», раніше клієнтів Monobank'у попередили про необхідність змінити платіжні картки. Monobank може припинити співпрацю з платіжною системою Mastercard та попросити клієнтів замінити картки на Visa до кінця року.

Зазначається, що відмова від співпраці з платіжною системою має фінансове підгрунтя — міжбанківська комісія знизилася з 1,6% до 0,7%, тоді як податок на прибуток зріс з 18% до 50%, що є невигідним для банку.

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