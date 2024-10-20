Клієнтів Monobank'а попередили про необхідність змінити платіжні картки: у чому причина

Monobank, мобільний застосунок якого раніше зазнавав кібератаки, може припинити співпрацю з платіжною системою Mastercard та попросити клієнтів замінити картки на Visa до кінця року.

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Таку інформацію розповсюджує видання «Технофан», посилаючись на службу підтримки банку. Наразі офіційного повідомлення з цього приводу немає.

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Зазначається, що відмова від співпраці з платіжною системою має фінансове підгрунтя — міжбанківська комісія знизилася з 1,6% до 0,7%, тоді як податок на прибуток зріс з 18% до 50%, що є невигідним для банку. Техпідтримка також зазначала, що VISA пропонує компанії більш вигідні умови роботи на наступні п’ять років.

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Фото з сайту tehnofan.com.ua

Картки Mastercard планують деактивувати до кінця 2025 року. Клієнтам пропонують переходити на іншу платіжну систему, втім, це не стосується власників преміальних карток. Всі кошти будуть переведені автоматично на новий рахунок.

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Нагадаємо, що з жовтня в Україні почали діяти ліміти на карткові перекази для фізосіб «з карти на карту». Так, обмеження діє на перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку; сума переказу обмежується 150 тис. грн на місяць. Такі правила діятимуть до квітня 2025.

Фото Pixabay

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