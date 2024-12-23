Жовтий наліт на стінках ванни легко відчистить … грейпфрут: дізнайтесь як

Кмітливі домогосподині, які раніше поділилися простими лайфхаками для чищення духовки, розказали, як можна ефективно та швидко відмити ванну, пише портал ZHENSKIY.

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Так, вапняний наліт на поверхні чавунної ванни є дуже поширеним явищем. Щоб не використовувати хімічні засоби для очищення, можна використати грейпфрут.

Для цього фрукт розрізають на дві частини, посипають половинки великою сіллю та протирають проблемні ділянки. Вапняний наліт буде видалено без проблем.

Якщо ванна акрилова, то замість солі використовують соду.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно відома блогерка Олена Матвєєва розповіла, як відмити стару ванну до білосніжного стану. При цьому не знадобляться різні спеціальні засоби, а лише дуже доступні продукти, які є на кожній кухні: оцет, рідке господарське мило та лимонна кислота.

За її словами, рецепт засобу досить простий — в миску налийте 4 столові ложки оцту, 2 ложки рідкого господарського мила, 2 чайні ложки порошку лимонної кислоти. Все добре змішайте і обробіть поверхню ванної.

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Фото: dailynews.kyiv.ua

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