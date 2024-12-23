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Зняв з дерева: Гаррі здивував подарунками своїх помічників

16:23 24 грудня 2024
Принц Гаррі та Меган Маркл

Принц Гаррі, який звинувачує принца Вільяма у «жахливій зраді», розповів, як він здивував двох палацових помічників несподіваними різдвяними подарунками, перш ніж покинути посаду старшого члена королівської сім’ї, повідомляє express.co.uk.

У своїх гучних мемуарах «Запасний» герцог Сассекський розповів, як він і його дружина Меган Маркл 8 січня 2020 року «засіли всередині Букінгемського палацу», готуючи чернетку заяви для публікації в Instagram, у якій говорилося, що вони обоє хочуть покинути посаду членів королівської сім’ї та працювати над тим, щоб стати фінансово незалежними.

Незважаючи на те, що Різдво минуло вже, Гаррі хотів висловити вдячність своїм близьким, коли натрапив на ялинку біля головної парадної зали Букінгемського палацу.

Помітивши дві святкові прикраси, принц Гаррі зняв їх з дерева, щоб подарувати співробітникам.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що король Чарльз зізнався, як називав молодшого сина-неслуха.

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